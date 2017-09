Barcelona stelt fans gerust over contract: 'Alleen het fotomoment met Messi moet nog'

,,Alles is in kannen en kruiken'', zo stelde Bartomeu de fans van Barcelona gerust in een interview met de Spaanse krant Sport. ,,Er zijn drie contracten. Eén met de Messi Foundation, die is ondertekend door de voorzitter daarvan en de broer van Messi. Onder het contract over zijn beeldmerk staat de handtekening van zijn vader. En die heeft ook het werknemerscontract van Messi bij ons getekend, daarvoor is hij gemachtigd. Wat alleen nog rest, is dat 'Leo' bij ons langskomt voor het officiële fotomoment en zijn handtekening zet."