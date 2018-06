Barcelona toont interesse in Lozano, Royston Drenthe traint mee met Sparta

FC Barcelona heeft belangstelling getoond voor Hirving 'Chucky' Lozano. Dat meldt de vader van de Mexicaan aan tv-zender ESPN. Lozano heeft na zijn goal bij Mexico tegen Duitsland over interesse niet te klagen, als alle berichten kloppen. Hij heeft de clubs voor het uitkiezen, maar nog niks bekendgemaakt over zijn toekomst.



PSV nam hem vorig jaar voor pakweg 10 miljoen euro over van Pachuca CF. Daarbij werd bedongen dat de Mexicanen een deel van de winst krijgen als 'Chucky' in de toekomst met winst wordt verkocht. Er circuleren tal van bedragen over de marktwaarde van Lozano in de pers. PSV heeft eerder alleen laten weten alleen bij 'gekkigheid' over een verkoop van Lozano, die nog een contract van vijf jaar en langer in Eindhoven heeft, na te willen denken over een transfer. De club heeft honderd procent van de transferrechten in handen.



Pas bij een bod van om en nabij de 40-50 miljoen euro lijkt een club kansrijk om 'Chucky' eventueel te kunnen inlijven. Bevestigt hij zijn prestatie tegen Duitsland, dan is niet uit te sluiten dat het meer wordt.