Barcelona verschaft zich riante uitgangspositie tegen AS Roma

Edin Dzeko scoorde tien minuten voor tijd tegen, maar het verschil werd toch weer drie door een laat doelpunt van Luis Suárez, zijn eerste dit seizoen in de Champions League. De Catalanen werden de afgelopen twee seizoenen in de kwartfinales uitgeschakeld.



Barcelona had, zoals verwacht, een overwicht tegen de Italianen die de bal niet per se hoefden te hebben. Suárez trof al in de zevende minuut doel, maar scheidsrechter Danny Makkelie keurde de treffer terecht af wegens buitenspel. In de verder tegenvallende eerste helft waren de kansen schaars en was het uiteindelijk door een eigen doelpunt van Daniele De Rossi dat Barça op voorsprong kwam. De Italiaan probeerde een pass van Andrés Iniesta op een verder onopvallende Lionel Messi te onderscheppen, maar gleed de bal langs doelman Alisson in het eigen doel.



Barcelona had Sergio Busquets terug na een blessure die hij opliep in de achtste finales tegen Chelsea. Ook toen had Barcelona het moeilijk, maar liep het uiteindelijk wel naar een 3-0-zege. Tegen AS Roma vielen de doelpunten ook, al was de beste kans meteen na rust voor de Romeinen. Diego Perotti kopte vrij voor doelman André ter Stegen voorlangs op aangeven van Alessandro Florenzi.



AS Roma deed zichzelf in de 55e minuut de das om met een tweede eigen doelpunt. Ditmaal was het Konstantinos Manolas die, onder druk van Samuel Umtiti, het eigen doel trof. Vier minuten later was het 3-0, dankzij Piqué.



Een kwartier voor tijd probeerde Kevin Strootman het van afstand, een been van Piqué voorkwam dat Ter Stegen in actie moest komen. Het was het begin van een offensief dat uiteindelijk de treffer van Dzeko opleverde. Roma mocht even dromen van een spannende return volgende week, maar Suárez scoorde drie minuten voor tijd.