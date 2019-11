Bardet stelt Fransen teleur en laat Tour voor het eerst schieten

Bardet deed pas één keer mee aan een van de andere twee grote rondes. In 2017 werd hij zeventiende in de Vuelta. Aan de Giro d’Italia deed hij nooit mee, maar daar gaat volgend jaar verandering in komen. ,,Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik ooit in mijn beste vorm wil deelnemen aan de Giro. Het moment is nu aangebroken om me open te stellen voor een nieuwe horizon en ik kijk ernaar uit om me te focussen op drie nieuwe en grote doelen.”



De Franse wielrenner verwijst daarmee naar de Giro d’Italia, de Olympische Spelen in Tokio en het wereldkampioenschap wielrennen in Zwitserland. ,,Het is niet makkelijk om de Tour op te geven. Het is een ronde die mee veel heeft gegeven en waar ik enorm van ben gaan houden, maar ik wil een nieuw hoofdstuk schrijven om een jaar later sterker dan ooit terug te keren.”