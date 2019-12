‘Barney’ hoopt dat men hem ziet als ‘de grote Van Barneveld’

Het afscheidsjaar van Van Barneveld verliep niet gladjes. Hij werd begin 2019 in Ahoy voor eigen publiek afgedroogd in de Premier League en wist op de kleine toernooien geen grote dingen te laten zien. ,,Het was een erg moeilijk jaar, een dramajaar zou je wel kunnen zeggen”, aldus Van Barneveld (52). ,,Soms had ik wedstrijden waarin ik dacht het nog te kunnen, maar in de volgende lukte het weer niet en ik snapte niet hoe dat kan. Dat is waarom ik stop, ik kan die pijn niet meer aan.”