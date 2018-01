Barney is nog niet te oud om Duits te leren

Raymond van Barneveld werkt zich niet voor de lol in het zweet. ,,Het darten is in Duitsland enorm in opkomst. Ik heb het met mijn management over taallessen gehad en daarna besloot ik er voor te gaan. Ik krijg veel aanvragen voor demonstraties in Duitsland. Die markt is natuurlijk veel en veel groter dan de Nederlandse en dus biedt dat meer mogelijkheden. Ik volg een beetje het spoor van mensen als Rudi Carrell en Linda de Mol. De mensen in Duitsland vinden het prettig als je ze in hun taal te woord staat. Maar vroeger op school heb ik nooit Duitse les gehad. Alleen Engels. En Nederlands dan natuurlijk."