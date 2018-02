Barney na bloedstollende partij langs Suljovic

Door Pim Bijl



In de Motorpoint Arena zette Raymond van Barneveld met een uitstekend optreden de Servische Oostenrijker opzij en greep na een spannende partij zijn eerste volle buit in de Premier League Darts. Zo zagen de Nederlandse dartsfans toch nog een Nederlandse overwinning in Cardiff na het verlies van Michael van Gerwen tegen Peter Wright in de derde partij van de avond.



Van Barneveld begon meteen sterk aan de partij. Hoogtepunt was de waanzinnige 167-finish waarmee de 50-jarige Hagenaar de 3-1 binnenhaalde. Qua scores kon Suljovic hem prima bijbenen, alleen liet zijn tegenstander het aanvankelijk liggen op zijn dubbels. Na de 6-3 wist Van Barneveld dat het punt in elk geval al zeker was. Suljovic pakte daarna nog twee legs en bracht de winst van Van Barneveld in gevaar. Een zucht van opluchting was daarom zichtbaar toen hij zijn derde matchdart van de avond wel verzilverde.



Vorige week had Van Barneveld er na een inhaalrace toch nog een gelijkspel uitgesleept tegen Daryl Gurney. Volgende week neemt Van Barneveld het in Newcastle op tegen Simon Whitlock, die zijn eerste twee partijen verrassend won.