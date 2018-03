Barney vernedert Wright, Van Gerwen heer en meester

Van Gerwen is door de zege weer alleen koploper in de Premier League. Hij heeft na zeven speelronden nu twaalf punten; twee meer dan Smith en vier meer dan Rob Cross.



Van Gerwen was ondanks de grote uitslag niet tevreden. ,,Het begin was gewoon niet goed. Ik voelde me bij het ingooien al niet helemaal super, en dat gevoel verdween eigenlijk niet gedurende de partij. Het was gewoon geen denderende wedstrijd. Ik wil altijd het beste in mezelf naar boven halen, maar dat is me deze Premier League nog niet echt gelukt.''



Voor Van Gerwen was het zijn vijfde zege op rij in de Premier League. Hij verloor tot dusver alleen in de tweede speelronde van de Schot Peter Wright, die vanavond een pak slaag kreeg van Raymond van Barneveld (7-1).



Later meer!