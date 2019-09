Barty als eerste zeker van WTA Finals, werk aan de winkel voor Bertens

De WTA Finals staan van 27 oktober tot en met 3 november op het programma in het Chinese Shenzhen. Barty speelde samen met haar partner Victoria Azarenka zondag nog de finale van het dubbelspel op de US Open, maar moest de beker in de finale laten aan het Belgisch-Wit-Russische duo Elise Mertens en Aryna Sabalenka. Ondanks de nederlaag is Barty, winnaar van Ronald Garros in juni van dit jaar, de eerste die haar ticket naar China kan boeken.

Volledig scherm Kiki Bertens tijdens de US Open. © Getty Images

Bertens

Voor Bertens is plaatsing allerminst een feit. De Wateringse nummer zeven van de wereld stond voor het begin van het toernooi in New York nog op plaats zes op de jaarranking van de WTA, maar is na haar uitschakeling in de derde ronde gezakt naar plaats negen. De beste acht speelsters plaatsen zich voor de Finals.

De komende weken heeft Bertens nog een aantal toernooien om zich te verzekeren van de eindstrijd in Shenzhen. Vorig jaar was Bertens er al bij, maar verloor ze in de halve eindstrijd van de Oekraïense Elina Svitolina. Deze week komt Bertens weer in actie op het toernooi van Zhengzhou.