Barty eenvoudig langs Sharapova in Cincinnati

Geen Lozano bij laatste training voor Haugesund, Schwaab niet speelge­rech­tigd

19:28 Hirving Lozano is nog wel in Eindhoven, maar deed niet mee bij de laatste training van PSV voor het treffen van morgenavond met FK Haugesund in de derde voorronde van de Europa League. De Mexicaan herstelde nog van de blessure waarmee hij zondag uitviel tegen ADO.