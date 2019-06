Barty en Vondrousova morgen in vrouwenfinale Roland Garros

Vondrousova was in de halve finale met 7-5, 7-6 (2) te sterk voor de Britse Johanna Konta. ,,Ik ben blij dat ik mijn zenuwen onder controle kon houden en me in twee sets heb kunnen plaatsen voor de finale,” reageerde Vondrosouva. De Tsjechische tiener doet mee aan haar negende Grand Slam, maar kwam in haar voorgaande acht pogingen nog nooit verder dan de tweede ronde. Vondrousova verloor de afgelopen anderhalve week op Roland Garros nog geen enkele set.