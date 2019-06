Barty en Vondrousova strijden in verrassende finale om eerste grand slam-titel

Vondrousova heeft nog geen set verloren in Parijs, Barty stond twee keer een set af. In de halve finale knokte Barty zich tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova terug na een achterstand van 7-6 en 3-0. Toch geldt Barty als nummer acht van de plaatsingslijst als favoriete. Vandrousova kwam naar Parijs als ongeplaatste speler.

Sinds 2008 waren de finalisten in Parijs nooit zo jong bij de vrouwen. Elf jaar geleden stonden Ana Ivanovic (20) en Dinara Safina (22) in de eindstrijd en dat tweetal was gezamenlijk nog jonger. Vondrousova en Barty stonden twee keer eerder tegenover elkaar en beide duels - in 2017 op het grastoernooi van Birmingham en in 2018 op hardcourt in Cincinnati - werden gewonnen door Barty.