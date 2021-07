Barty maakt favorietenrol waar en verslaat Pliskova in Wimbledon-finale: 'Dit is een wonder’

Ashleigh Barty heeft voor het eerst in haar loopbaan Wimbledon gewonnen. De nummer één van de wereld was in de finale met 6-3, 6-7 (4), 6-3 te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova, de mondiale nummer dertien.

Voor de 25-jarige Barty, die in de tweede set met 3-1 leidde en bij 6-5 voor toernooiwinst mocht serveren, is het de tweede grandslamtitel. Twee jaar geleden was ze de beste op Roland Garros. De Australische was op Wimbledon nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.

Barty begon voortvarend aan de wedstrijd, terwijl Pliskova in de beginfase erg onwennig oogde. In de eerste drie games pakte Pliskova, zichtbaar onder de indruk op het volle Centre Court, geen enkel punt en ook de vierde game moest ze aan Barty laten.

Volledig scherm © AFP

Eenzijdige finale

Een eenzijdige finale leek in de maak. Barty kwam in de tweede set met een break voor te staan, maar Pliskova won na een 3-1-achterstand zowaar drie games op een rij. Barty mocht op 6-5 in de tweede set voor de wedstrijd serveren, maar het draaide toch uit op een tiebreak. Daarin liet de Tsjechische haar beste tennis zien.

In de beslissende set liep Barty opnieuw uit naar 3-0 en ditmaal liet ze Pliskova niet nog een keer terugkomen. Na een uur en 56 minuten benutte ze haar eerste wedstrijdpunt; Pliskova sloeg een backhand in het net. In de laatste game kreeg Pliskova nog een breakpoint.

Evonne Goolagong

Barty is de opvolgster van de Roemeense Simona Halep, die de editie van 2019 wist te winnen en dit jaar ontbrak wegens een kuitblessure. De Australische treedt in de voetsporen van haar landgenote Evonne Goolagong, die vijftig jaar geleden haar eerste Wimbledontitel veroverde en ook in 1980 de sterkste was in Londen. Pliskova (29) stond voor de tweede keer in een grandslamfinale. In 2016 verloor ze op de US Open ook de eindstrijd.

Volgens Barty is het ‘een wonder’ dat ze zaterdag op Wimbledon won. ,,Ik realiseerde me net, toen ik met mijn team sprak, dat ze me niet alles hebben verteld. Het feit dat ze niet alles hebben gezegd, geeft wel aan dat de kansen niet in mijn voordeel waren”, zei Barty over haar herstelperiode. ,,Het is een wonder en het is ongelooflijk om het toernooi te hebben kunnen spelen zonder pijn te voelen. De kansen waren statistisch veel lager dan ik dacht.”

Volledig scherm Ashleigh Barty wordt na afloop gefeliciteerd door Karolina Pliskova. © Pool via REUTERS Volgens Barty was het geen zekerheid dat ze haar opwachting zou maken in Londen. ,,Eigenlijk was het een blessure die twee maanden nodig zou hebben. Maar ik word omringd door het meest formidabele team dat er is. Ik heb ze al mijn vertrouwen gegeven, wetende dat ze er alles aan doen om niet aan mijn lichaam te twijfelen. En ik heb het dit toernooi waargemaakt.”

Mertens en Hsieh winnen vrouwendubbelspel

De Belgische tennisster Elise Mertens heeft samen met Hsieh Su-wei uit Taiwan het vrouwendubbelspeltoernooi van Wimbledon gewonnen. Mertens en Hsieh waren in een spannende finale met 3-6 7-5 9-7 te sterk voor de Russinnen Jelena Vesnina en Veronika Koedermetova. De 25-jarige Mertens en de tien jaar oudere Hsieh overleefden in de tweede set bij een 5-4-achterstand twee wedstrijdpunten.

Voor Hsieh is het al haar derde Wimbledontitel. In 2013 zegevierde ze met Peng Shuai uit China en in 2019 met de Tsjechische Barbora Strycova. In 2014 won ze ook het dubbelspel op Roland Garros. Mertens won begin dit jaar ook al het dubbelspel op de Australian Open, aan de zijde van Arina Sabalenka uit Belarus. Met haar won ze in 2019 ook de US Open.

Volledig scherm Elise Mertens (links) en Hsieh Su-wei © REUTERS