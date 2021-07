Barty naar derde ronde op Wimbledon, Svitolina en Sakkari uitgeschakeld

Go Ahead Eagles viert 50-jarig bestaan van clubnaam: ‘Geen hard bewijs dat Barry Hughes bedenker is’

14:25 De Vetkampstraat ademt voetbal en historie. Zoals heel Go Ahead Eagles zichzelf zo graag onderdompelt in het verleden van warme herinneringen en successen. De Deventer profclub beleeft deze eerste juli een bijzondere dag. Het is precies vijftig jaar geleden dat de clubgeschiedenis een belangrijke wending nam met de naamswijziging naar Go Ahead Eagles.