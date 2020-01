Barty naar vierde ronde na winst op Rybakina

Afgang bij NAC Ernest Faber bikkelhard voor PSV: ‘Ik ben heel pissig’

23 januari Ernest Faber stak zijn frustraties na de afgang in Breda niet onder stoelen of banken. De interimtrainer van PSV, die het overnam van de ontslagen Mark van Bommel, maakte na de 2-0 bij NAC niet alleen een aangeslagen indruk, hij kapittelde ook de instelling van zijn selectie. ,,Dit was in de tweede helft een schandalig optreden.”