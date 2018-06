Barty pakt tweede WTA-titel in Nottingham

De 22-jarige speelster versloeg in de finale de vijf jaar oudere Johanna Konta uit Groot-Brittannië in drie sets: 6-3 3-6 6-4. De partij duurde ruim 2 uur.

In de derde set leverde Konta in de vierde game haar service in (3-1). Barty kon in de zevende game op eigen opslag de marge echter niet vasthouden (4-3). In de tiende game wist de Australische op de service van Konta toch nog toe te slaan. Ze benutte haar tweede matchpoint.