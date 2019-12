Barty verkozen tot beste tennisster van het jaar

Video Handbal­sters gaan volledig uit hun dak na behalen halve finale WK

17:24 Het feestgedruis is losgebarsten in het hotel van de handbalsters in Japan. In spanning zaten de handbalvrouwen de resultaten van de andere wedstrijden af te wachten. Noorwegen-Duitsland mocht niet eindigen in een gelijkspel. Het werd uiteindelijk 32-29 voor de Noorse vrouwen en toen die uitslag verscheen op de live-ticker schreeuwden de handbalsters het uit van euforie.