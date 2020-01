Barty voor eigen publiek met moeite langs Riske

Rojer met Stosur naar tweede ronde gemengd dubbel

11:18 Jean-Julien Rojer heeft met dubbelpartner Samantha Stosur op de Australian Open de tweede ronde bereikt in het gemengd dubbel. Het als zevende geplaatste koppel was in twee sets duidelijk te sterk voor het Slowaakse duo Viktoria Kuzmova en Filip Polasek: 6-1 6-2.