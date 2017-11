Basisplaats Wijnaldum in Sevilla, Babel en Promes in cruciale duels

Bij winst verzekert Liverpool zich van een vervolg in de Champions League. Het andere groepsduel tussen Spartak Moskou, met Quincy Promes aan de aftrap, en Maribor is al om 18.00 uur begonnen. Bekijk hier de tussenstand .

Basisspeler Ryan Babel heeft met Besiktas aan een gelijkspel tegen FC Porto (18.00 uur begonnen) genoeg om zich te plaatsen voor de knock-outfase én direct de groepswinst veilig te stellen. De Turkse kampioen leidt groep G met tien punten uit vier duels, Porto volgt met zes. Later op de avond spelen RB Leipzig (vier punten) en AS Monaco (twee) tegen elkaar. Jeremain Lens zit op de bank bij Besiktas.

Lorenzo Ebecilio is de laatste Nederlander die vanavond in actie komt. Hij start in de basis bij APOEL Nicosia dat Real Madrid ontvangt.