Basisplaats Wijnaldum in Sevilla, Ebecilio 'op 10' tegen Real

Van Bronckhorst geeft Jørgensen rust

20:37 Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord wil zijn topschutter Nicolai Jørgensen dinsdag sparen in de Champions League tegen Manchester City. Van Bronckhorst houdt de spits op de bank in het Etihad-stadion, ook met het oog op de uitwedstrijd zaterdag in de eredivisie tegen FC Groningen.