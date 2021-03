Basketbalster oogst lof en vertedert met borstvoeding in rust topduel

De foto's en filmpjes van Antonella González gingen de voorbije dagen de wereld over. ,,Dat iedereen dit wil zien, vond ik wel leuk”, zei Gonzalez tegen Argentijnse media, die vol lof waren. ,,Maar tegelijk is dit ook wel weer gek. Want voor mij, en alle moeders, is het voeden van je baby een heel normaal proces. Heel natuurlijk om te doen. Dit kwam alleen even zo uit. Ik zei tegen mijn coach dat ik even wat tijd nodig had, dat was allemaal prima. Mijn teamgenoten vonden het ook geen probleem.”