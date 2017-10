Basketbalsters De Snipers gebruiken het 'k-woord'

De uitslag doet vermoeden dat de confrontatie tussen de nummers één en laatst van de ranglijst niet echt spannend was, maar dat was een misvatting. Bij rust was er nog maar een minimale voordelige marge: 34-31. ,,In de eerste helft ging het nog niet zo soepel en hadden we moeite om de tegenstander te stoppen”, vervolgde Raterink. ,,Ze pakten meer kansen dicht bij de basket dan we wilden. Zelf hadden we slordig balverlies en het draaide niet echt lekker. Pas in de zesde minuut van de tweede helft ging de knop om en ging het een beetje draaien. Toen stonden we verdedigend beter en gingen we aanvallend ook beter spelen en konden we uiteindelijk bijna 20 punten uitlopen.”