Bastianelli klopt Vos in Zweedse WorldTour-koers

olympisch testevent Bouwmees­ter blijft tweede na slechte race

13:10 Zeilster Marit Bouwmeester heeft genoegen moeten nemen met een tegenvallende 23ste plaats in haar derde race op het olympisch testevent in de baai van het Japanse Enoshima. Ze kende een matige start in de Laser Radial en kon zich niet meer herstellen, omdat het nauwelijks waaide. ,,Het ontbrak een beetje in de uitvoering, maar dit was ook weer een mooi moment om te leren”, reageerde ze positief.