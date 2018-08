Bastianelli verrast Nederlandse rensters en pakt Europese titel

De Nederlandse wielrensters gaven de zege in de slotfase van de race van negen rondjes over 14,4 kilometer in Glasgow uit handen. Lang leek Anna van der Breggen de belangrijkste kandidaat voor goud. De olympisch kampioene viel zo'n twintig kilometer voor de finish aan. De Italiaanse Elisa Longo Borghini reageerde attent en ging met haar mee. Even later vonden ook Floortje Mackaij, de Britse Danielle Rowe en Aude Biannic uit Frankrijk aansluiting met de koploopsters.