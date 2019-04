Bastianelli verslaat Van Vleuten na zinderende sprint in vrouwenkoers

De 36-jarige Van Vleuten was op de laatste beklimming van de Paterberg samen met Bastianelli en Ludwig weggereden uit een ruime favorietengroep. Het drietal hield in de laatste tien kilometer stand tegen de achtervolgers, met daarbij Chantal Blaak en Ellen van Dijk. Even leken vier achtervolgers terug te keren vooraan in de slotkilometer, maar de drie aan kop hielden nipt stand.



In een lange sprint ging Van Vleuten fel aan, maar op het laatste moment kwam Bastianelli over de Nederlandse heen en zo pakt de Italiaanse haar eerste zege in de Ronde van Vlaanderen. Van Vleuten moet genoegen nemen met plek twee in de koers die ze in 2011 nog won. De Deense Ludwig mocht als derde mee op het podium.



Bastianelli, die rijdt voor Virtu, was al leidster in de WorldTour-stand. Ze won eerder dit jaar de Ronde van Drenthe.



Vorig jaar won Anna van der Breggen de vrouwenkoers van Vlaanderens Mooiste.