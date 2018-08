BATE vol vertrouwen: 'Als die eerste snel valt, maken we ook tweede doelpunt'

,,We hebben ook de ervaring goed te presteren in uitduels in die CL-setting'', zei trainer Alyaksey Baga gisteren bij de afsluitende training in het Philips Stadion. ,,Champions League spelen is geen kwestie van moeten voor ons, maar we kunnen zeker verrassen. We vertrouwen op ons trackrecord buitenshuis.''



Middenvelder Stanislaw Drahun bevestigde het vermoeden bij PSV dat BATE gaat proberen snel te scoren. ,,En als zo'n vroeg doelpunt valt, verwacht ik ook dat we snel de tweede kunnen maken.'' Bij PSV keert Pablo Rosario naar verwachting terug in de basisopstelling, die verder dezelfde zal zijn als de voorgaande duels.