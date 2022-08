Bauhaus de sterkste in chaotisch sprint Ronde van Polen

Venus Williams onderuit bij eerste wedstrijd in bijna een jaar tijd: ‘Gewoon een beetje roestig’

Venus Williams heeft haar eerste wedstrijd in het enkelspel in bijna een jaar net niet weten te winnen. De 42-jarige Williams moest in Washington in drie sets haar meerdere erkennen in de Canadese qualifier Rebecca Marino, de nummer 111 van de wereld. Het werd 4-6 6-1 6-4. In de derde set stond Williams, die niet meer voorkomt op de wereldranglijst, nog met 4-1 voor.

