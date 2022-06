Bauke Mollema (35) is fietsen nog lang niet zat en gaat op NK voor dubbel: ‘Ik vóel me nog niet zo oud hoor’

Door Daniel Dwarswaard



Bauke Mollema moet er zelf ook om lachen. Zijn ploeg Trek moet nog even aan de bak om op tijd zijn nieuwe tijdritpak te maken. Eentje in de kleuren rood, wit en blauw. Volgende vrijdag tijdens de openingstijdrit van de Tour in de Deense hoofdstad Kopenhagen rijdt hij er toch echt in. Op zijn 35ste deed hij voor het eerst mee aan het NK tijdrijden. Het ging de laatste tijd al best lekker, dat tijdrijden. Maar op het Nederlands kampioenschap topfavoriet Tom Dumoulin verslaan? Nee, dat had hij nu ook weer niet verwacht. ,,Het geeft wel echt een kick, zo'n trui. Ik had zelfs nog nooit een medaille gehaald op een NK. Ook niet bij de junioren of de beloften.‘’