Bauke Mollema werkt met goede benen verder naar Giro

Niet dat hij zichzelf meteen een hoofdrol zag vervullen in de laatste voorjaarsklassieker. ,,De afgelopen jaren is wel gebleken dat mijn kansen op een goed resultaat daar niet zo groot zijn.'' Het is een keuze. ,,Begin van het jaar hebben we al besloten dat dit voorjaar in dienst staat van de Giro.'' Daarom was hij al, voor de Ronde van Baskenland, op hoogtestage in de Sierra Nevada. ,,Ik ben tevreden met hoe ik ervoor sta. Dit is na de Amstel Gold Race weer een goede indicatie. Er zit duidelijk een stijgende lijn in.”