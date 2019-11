Bautista Agut trekt zich terug bij Spanje na overlijden vader

Dieumerci Mbokani leidt Antwerp naar vierde plek in België

22:45 Antwerp is naar de vierde plaats geklommen in de hoogste Belgische competitie na een fraaie thuiszege op nummer twee AA Gent: 3-2. De bezoekers kwamen nog wel op voorsprong dankzij een treffer van Roman Jaremtsjoek, maar daarna nam Antwerp het initiatief over.