Bautista Agut zet Spanje op voorsprong in finale ATP Cup

De 31-jarige Spanjaard, nummer 10 van de wereld, won in Sydney de openingspartij tegen Dusan Lajovic met 7-5 6-1. Rafael Nadal kan zijn land nu na de Daviscup ook de eerste ATP Cup bezorgen.



De nummer 1 van de wereld moet dan wel zien af te rekenen met Novak Djokovic, tweede op de wereldranglijst. De stand in de onderlinge ontmoetingen is licht in het voordeel van de Serviër: 28-26.



Bautista Agut wist op de ATP Cup zijn zes enkelpartijen allemaal in twee sets te winnen. De Spanjaard keek en wees na iedere zege even naar boven, een ode aan zijn overleden ouders. De vader van Bautista Agut overleed in november tijdens de finaleweek van de Daviscup in Madrid. De aangeslagen tennisser verliet daarop het Spaanse team, maar keerde voor de finale tegen Canada terug en haalde daarin het eerste punt binnen voor zijn land. Nadal maakte het daarna af.