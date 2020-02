Bayern-aanvaller Gnabry voelt zich op zijn gemak in Londen

Bayern liet Chelsea in de tweede helft kansloos en kan de kwartfinale bijna niet meer ontgaan. ,,We speelden als team en heel gedisciplineerd. We hadden de wedstrijd in handen”, oordeelde coach Hansi Flick. Ook middenvelder Thomas Müller was tevreden. ,,In de eerste helft vergaten we onszelf met een doelpunt te belonen. Na rust drukten we het gaspedaal flink in. 3-0 is een terechte uitslag.”