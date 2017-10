Bayern en PSG nu al zeker van achtste finale CL

Dost ziet Juve naast Sporting komen, gelijkspel Barça

22:47 Barcelona en Juventus hebben tijdens de vierde speelronde in poule D van de Champions League niet kunnen winnen. De Spaanse ploeg bleef op bezoek bij Olympiakos in Griekenland steken op 0-0. Juventus moest bij Sporting Portugal, met Bas Dost in het basisteam, genoegen nemen met 1-1.