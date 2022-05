Bayern herhaalt vertrekwens bij Bayern, Heerenveen wil Van Hooijdonk langer houden

Liveblog Alcides boekt belangrij­ke zege, AZC en SV Epe nog géén kampioen en spannende periode­strijd in 1E

Alles of niets was het voor Alcides zondagmiddag. Na de nederlaag tegen TOGB móést de ploeg uit Meppel winnen van VOC om op de laatste speeldag nog een goede kans te hebben op rechtstreekse handhaving. Van harte ging het niet, maar gewonnen werd er wel. Ook AZC boekte een belangrijke overwinning. De ploeg uit Zutphen is echter nog géén kampioen. Dat geldt ook voor SV Epe.

29 mei