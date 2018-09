Bayern kent gemakkelijke avond in Lissabon

Lewandowski scoorde al na 10 minuten, na een door Franck Ribéry en David Alaba opgezette aanval. Vervolgens leken de Duitsers de tegenstander te overrompelen. Arjen Robben, 'scherp' als in zijn jonge jaren, was twee keer dicht bij een treffer. Eerst strandde hij op doelman Odisseas Vlachodimos, een Griek, later schoot hij over. Ook Ribéry was gevaarlijk, maar stuitte ook twee keer op de keeper.



Renato Sanches maakte de 2-0. De 21-jarige Portugees scoorde op aangeven van James Rodriguez. Dat Renato Sanches speelde tegen zijn oude club was verrassend, aangezien hij door een blessure dit seizoen nog niet eerder in actie kwam. Mede daardoor had Kovac, in deze hoedanigheid debuterend in de Champions League, Thomas Müller op de bank gelaten. Die viel pas kort voor tijd in.



Zowel Robben als Ribéry stond van het begin opgesteld, hoewel ze in de aanloop niet helemaal fit waren.