Bayern met Perisic en Hernández naar Londen

De Franse verdediger Hernández bleef na rust vanwege knieklachten achter in de kleedkamer, maar hij blijkt fit genoeg om morgen in Londen alweer te kunnen spelen.



De Duitse kampioen begon de Champions League met een overtuigende zege op Rode Ster Belgrado (3-0). Tottenham Hotspur, de verliezend finalist van vorig seizoen, verspeelde een voorsprong van 2-0 bij Olympiakos (2-2).



De confrontatie tussen Bayern en de Spurs is ook een duel tussen de topschutters Robert Lewandowski (54 doelpunten in 81 wedstrijden in de Champions League) en Harry Kane (15 goals in 20 duels). ,,Dit zijn wellicht de twee beste spitsen ter wereld van dit moment", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern voor vertrek naar Londen. ,,Hopelijk maakt Robert dinsdag één doelpunt meer dan Kane."