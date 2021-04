Bayern mist na Lewandowski ook zieke Gnabry tegen PSG

,,Serge heeft last van zijn keel en is er ook niet bij”, zei trainer Hansi Flick nadat hij eerst de afwezigheid van de Spanjaard Marc Roca had gemeld. De middenvelder heeft zich zondag tijdens de training geblesseerd.



Flick moet zijn aanval aardig verbouwen, nadat eerder al duidelijk was geworden dat spits Robert Lewandowski ontbreekt. De Pool blesseerde zich tijdens de interlandperiode. Vermoedelijk staat Eric Maxim Choupo-Moting (ex-PSG) in de spits met Kingsley Coman en Leroy Sané aan de zijkanten en Thomas Müller in een vrije rol daar achter.



Bayern München en PSG troffen elkaar vorig jaar in de finale van de Champions League, toen Bayern in Lissabon met 1-0 won door een rake kopbal van Kingsley Coman. Nu staan ze al in de kwartfinales tegenover elkaar.