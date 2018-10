'Bayern miste antwoord op technisch zéér goede Ajax-spelers'

WTA Peking Concurren­te Bertens blijft ook winnen in China

11:30 In de strijd om een ticket voor de WTA Finals heeft Karolina Pliskova een belangrijke overwinning geboekt. De Tsjechische versloeg in Peking in de tweede ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj in twee sets: 6-3 6-4.