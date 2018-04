Bayern München eenvoudig naar laatste vier

Arjen Robben is de vierde Nederlander die in de halve finales, waarvoor vrijdag in Nyon wordt geloot, in actie kan komen. Op dinsdag verzekerden AS Roma, met Kevin Strootman, en Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, zich van een plek bij de laatste vier. Rick Karsdorp (AS Roma) is door een zware knieblessure niet beschikbaar voor AS Roma.

Vrijdag is de loting in Nyon voor de halve finales.



Bayern München hanteerde in de eerste helft een nogal laag tempo en daardoor kon Sevilla de Duitse ploeg goed partij bieden. De Spaanse nummer zeven was aanvankelijk zelfs de gevaarlijkste ploeg, maar in de slotfase van de eerste helft kwam de thuisclub opzetten. Franck Ribéry, die evenals Robben nog wacht op een nieuwe aanbieding van Bayern, schoot op de vuisten van doelman David Soria en Robben knalde hoog over.



Na de rust bleef Bayern het initiatief houden. Het aanvalsspel was echter niet verrassend en niet zuiver genoeg. Ook Robben was te onrustig in zijn doelgerichte acties. In de 72stee minuut schoot hij vanuit een kansrijke positie gehaast in het zijnet. Sevilla was af en toe ook nog wel dicht bij een treffer. Joaquin Correa kopte in de 59ste minuut op de lat. Maar Bayern kwam verder niet in de problemen. Correa kreeg in de extra tijd nog de rode kaart bij Sevilla voor een grove charge.



Bayern München haalde voor de elfde keer de laatste vier in de Champions League.