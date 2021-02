Bayern München haalt Upamecano voor 42,5 miljoen euro weg bij RB Leipzig

Upamecano zal in München een contract voor vijf seizoenen tekenen, zo vertelt Salihamidzic. De 22-jarige Dayotchanculle Oswald Upamecano, zoals hij voluit heet, is drievoudig international van Frankrijk. De 1,90 meter lange centrumverdediger uit Évreux (Normandië) speelt sinds de zomer van 2017 voor RB Leipzig. Daarvoor kwam hij al een jaar uit voor Red Bull Salzburg. Met de komst van Upamecano speelt Bayern München waarschijnlijk al in op het vertrek van David Alaba. De linkspoot uit Oostenrijk, die sinds vorig jaar als centrale verdediger speelt, vertrekt komende zomer waarschijnlijk transfervrij naar Real Madrid. Upamecano wordt na Benjamin Pavard, Bouna Sarr, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou (ook allen verdedigers), Corentin Tolisso en Kingsley Coman de zevende Fransman bij Der Rekordmeister.

Upamecano speelde tot op heden drie interlands voor wereldkampioen Frankrijk. Hij maakte zijn debuut op 5 september 2020 tegen Zweden (0-1 winst). Drie dagen later scoorde hij bij de 4-2 zege op vice-wereldkampioen Kroatië in de Nations League. In oktober deed hij ook nog 45 minuten mee in de 7-1 zege op Oekraïne. Bij de vier interlands daarna ontbrak Upamecano door een spierblessure.

Bayern München koerst in de Bundesliga af op de negende landstitel op rij. De ploeg van coach Hansi Flick, die na 69 duels op zes prijzen en vijf nederlagen staat, heeft een voorsprong van zeven punten op RB Leipzig. De nummer twee van de Bundesliga staat wel met 2-0 voor tegen FC Augsburg. Upamecano eindigde de afgelopen drie seizoenen met RB Leipzig op de zesde, derde en derde plaats in de Bundesliga.

RB Leipzig speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Liverpool, dat het toernooi in 2019 won. Bayern München, de winnaar van vorig jaar, neemt het in de achtste finales op tegen Lazio.

