Bayern München wacht lastige klus in Sevilla

Volgens Arjen Robben treedt Bayern München vanavond in de kwartfinale van de Champions League in Spanje Sevilla met aanvallende intenties tegemoet. ,,Ons doel is in de uitwedstrijd te scoren'', aldus de oud-international van Oranje. ,,Als we dat niet doen hebben zij voor de wedstrijd in Duitsland een te goede uitgangspositie.''



Volgens Robben wacht Bayern een zware avond. ,,Sevilla is bijzonder sterk. De geweldige atmosfeer daar en de steun van het eigen publiek maakt de Spanjaarden alleen nog maar beter. We zullen op ons best moeten zijn om te winnen.''



Dat zei ook Thomas Müller, Robbens teamgenoot. ,,In deze weken komen de wedstrijden waar we het hele seizoen op hebben gewacht. Nu moeten we er klaar voor zijn. We weten wat ons te wachten staat in Spanje, maar we weten ook dat we sterk genoeg zijn om te winnen.''



Op weg naar Sevilla kreeg Robben de complimenten van Karl-Heinz Rummenigge, de bestuursvoorzitter. ,,We weten dat we met Arjen een fantastische speler hebben met wie we grote successen hebben beleefd. Het klopt dat hij nog geen nieuwe aanbieding voor het volgende seizoen van ons heeft. Dat doet niets af aan onze waardering voor hem. Soms is het ook goed de zaken even te laten rusten. Binnenkort gaan we praten. Er is geen enkel probleem tussen Bayern München en Arjen Robben.''



Bayern won in 2013 voor de laatste keer de Champions League. In Duitsland is de club al bijna kampioen en ligt ook nog op schema om de beker te winnen.