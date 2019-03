Bayern rekent op Ribery tegen Liverpool

Kingsley Coman en David Alaba zijn beschikbaar. Kovac liet weten dat de twee op tijd zijn hersteld van blessures en volledig inzetbaar zijn. De eerste wedstrijd in Engeland eindigde drie weken geleden in 0-0.



Volgens Kovac is voorzichtigheid het devies voor zijn elftal. ,,Het lijkt me niet zo handig dat we als een gek in de aanval gaan. Liverpool heeft heel veel kwaliteit en zal dat afstraffen. We moeten op zoek naar de juiste balans. Natuurlijk willen we het niet laten aankomen op weer een 0-0. Een doelpunt is noodzakelijk.’’



Kovac zegt optimistisch te zijn. ,,Het gaat steeds beter draaien bij ons. Hoe meer het einde van het seizoen dichterbij komt, hoe beter we gaan voetballen. De focus en mentale veerkracht nemen toe. We zullen onszelf moeten overtreffen om Liverpool te verslaan. Maar daartoe zijn we in staat.’’