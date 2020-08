Bayern wint zesde CL ten koste van PSG, uitgerekend dankzij Parijzenaar Coman

#WeLoveYouRom Lukaku bedankt In­ter-fans voor steun na eigen goal in finale: ‘Ik hou ook van jullie’

20:02 Romelu Lukaku had vrijdagavond de held kunnen worden van Internazionale, maar zijn gemiste kans in de 65ste minuut kwam de club uit Milaan duur te staan. Tien minuten later werkte de 27-jarige spits de bal ongelukkig in zijn eigen doel na een omhaal van Diego Carlos, waardoor Sevilla met 3-2 won in de Europa League-finale.