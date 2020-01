BDO-kampioenschap bereikt dieptepunt in achterafzaaltje

Door Daniël Dwarswaard



De meeste sportliefhebbers kennen het zonder meer. Voor sommigen is het zelfs nostalgie en jeugdsentiment. De Lakeside Country Club in Frimley Green, waar elk jaar werd gedart om de wereldtitel. Met characters als Ted Hankey en Andy Fordham. De plek ook waar Raymond van Barneveld met zijn eerste WK-titel in 1998 Nederland dartsgek maakte.



Die plek dus. Die plek is niet meer. Het WK van de dartsbond BDO is op sterven na dood. Kijk naar de uitzendingen deze week op Eurosport en zie het gigantische contrast met vroeger. De historische Country Club is dit jaar voor het eerst verruild voor een bijzaal in de enorme O2 Arena in Londen. Het resultaat? Zeker de eerste dagen van het toernooi een akelig lege zaal met een handjevol familieleden. Het WK van de BDO stond de afgelopen pakweg tien jaar al in de schaduw van die andere (commerciële) bond PDC met sterren als Michael van Gerwen, Gary Anderson en de inmiddels gestopte Van Barneveld en recordkampioen Phil Taylor.