Beachvolleybalsters en hangen wat rond, Alves door het dolle

PSG vreet Monaco op in kampioensduel

11:23 Paris Saint-Germain is voor de zevende keer landskampioen geworden in Frankrijk. De club uit Parijs versloeg in het Parc des Princes titelverdediger AS Monaco in een galavoorstelling met 7-1 en heeft met nog vijf speelronden te gaan een onoverbrugbare voorsprong van zeventien punten.