Becker trots op Zverev: ‘Hij kan nieuwe superheld worden’

,,Djokovic verslaan in de finale was de grote overwinning waar we op wachtten van Zverev. Hij kan de nieuwe superheld worden,” aldus ‘Boem Boem Becker’, die zelf op zeer jonge leeftijd de tenniswereld versteld deed staan door als zeventienjarige jongen Wimbledon te winnen.

Becker is er ook zeer over te spreken dat Zverev samenwerkt met voormalig tenniskampioen Ivan Lendl. ,,Het gaat in de top van het tennis om kleine verschillen en als je dan iemand aan je zijde hebt als coach die alles zelf heeft meegemaakt, is dat een groot voordeel. Het is een wijs besluit geweest om Lendl in zijn technische staf op te nemen; het getuigt van een grote motivatie.”