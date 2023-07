Begeerde Mitchel Bakker wordt ploeggenoot van Koopmeiners en De Roon bij Atalanta

Tadej Pogacar na tijdver­lies in Tour de France: ‘Jonas Vingegaard was echt te sterk’

Tadej Pogacar had in de vijfde etappe van de Tour de France geen antwoord op de aanval van Jonas Vingegaard. De Sloveen, winnaar van de Tour in 2020 en 2021, moest in de eerste Pyreneeënrit ruim 1 minuut toegeven op de Deen. ,,Jonas was veel te snel.”