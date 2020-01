Beitkse doet een ‘grasmaaiertje’ en Kirsten maakt een vriendinnenstatement

Thiem rekent af met Zverev en staat in finale Australian Open

13:28 Dominic Thiem staat voor het eerst in de finale van de Australian Open. De Oostenrijker rekende in vier sets af met de Duitser Alexander Zverev (3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6(4)). In de finale staat hij tegenover Novak Djokovic, die gisteren te sterk was voor Roger Federer.