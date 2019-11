Beitske aait leeuwtjes in Zuid-Afrika en Anne heeft altijd een reden om te lachen

Beitske Visser maakte nieuwe vrienden tijdens een verblijf in Zuid-Afrika. De racester uit Dronten geniet even van de luwte na een bewogen raceseizoen.

Rudy van Buren , de snelste gamer van de wereld, geniet van een welverdiende vakantie. De Lelystedeling, die vorig seizoen een baan verdiende als simulatorracer bij McLaren, is nu jurylid voor de tweede editie van The Worlds Fastest Gamer.

Anna van der Breggen vermaakte zich prima tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. Met een camper, of auto? Nee, de Zwolse reist op de fiets natuurlijk. Al is ze ook blij als ze weer thuis in Zwolle is.