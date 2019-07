Beitske Visser heeft na plek 2 op Norisring nog alle kans op titel W-Series

Met een derde podiumplaats in vier races heeft Beitske Visser nog steeds kansen om de W-Series te winnen. Zaterdag werd de in Dronten opgegroeide Visser (24) tweede Op de Duitse Norisring achter de Spaanse Marta Garcia. Maar belangrijker was dat ze koploper in het kampioenschap Jamie Chadwick voorbleef.

Het gat tussen Chadwick en Visser is met nog twee wedstrijden te gaan tien punten. Dat is veel, maar ,,Als ik de laatste twee wedstrijden win, ben ik kampioen", klinkt Visser strijdvaardig. Zo simpel als dat klinkt, is het natuurlijk niet. Weet Visser zelf ook. ,,Het zit al vier wedstrijden zo dichtbij elkaar. Als je de kwalificatie van vrijdag bekijkt dat zit het hele veld, alle rijders dus, binnen een seconde. Ik had in die kwalificatie twee tienden van een seconde achterstand en moest op plek vijf starten. Dat zegt alles.”

Startlichten

Die plek vijf liet ze al snel na het startsignaal achter zich, want nog voor de eerste bocht snelde Visser naar plek 2 achter de ontketende Spaande Garcia. ,,Ik had het gevoel dat de rest van het veld nogal verrast werd door de startlichten. Die blijven normaal gesproken veel langer op rood staan, maar verschoten nu heel snel van kleur. Ik reageerde als één van de snelsten en kon gelukkig rap mijn slag slaan. Toen wist ik al dat ik goed zat.”

Volledig scherm Veitske Visser in actie op de Norisring. © Getty Images

Dichterbij Garcia komen zat er niet in voor de Nederlandse. ,,Nee, zijn was vandaag gewoon de snelste. Maar ik heb wel goede zaken voor het kampioenschap gedaan door voor Jamie Chadwick te eindigen. Dat scheelt toch weer drie punten.” Chadwick probeerde nog wel dichterbij Visser te komen, maar de Engelse vormde nooit echt een bedreiging op de Norisring.

Assen

Over twee weken volgt de wedstrijd op het circuit van Assen. Visser kijkt er naar uit. ,,Al kijk ik naar elke wedstrijd uit, maar dit is wel bijzonder. Met veel fans uit Nederland is dat geweldig natuurlijk. En ik zie wel kansen daar. Het is wel een circuit met veel highspeedbochten waar het moelijk inhalen is, maar er is ook een heel lang recht stuk dat wel weer mogelijkheden biedt.”